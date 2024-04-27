"Рух" уверенно обыграл "Верес" и вплотную приблизился к зоне еврокубков (видео)

"Рух" одержал победу над "Вересом" в домашнем матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 3:1 .

Ровенский клуб вышел вперед на 30-й минуте – автоголом отличился защитник львовян Богдан Слюбик.

После перерыва "желто-черные" оформили камбэк. На 48-й минуте счет сравнял Слюбик, на 59-й минуте бразилец Таллес вывел хозяев вперед, а спустя еще шесть минут Ярослав Карабин отправил третий мяч в ворота гостей.

Обзор матча "Рух" – "Верес"

После этой победы "Рух" (44 очка) занимает пятое место в УПЛ и вплотную приблизился к зоне еврокубков – львовский клуб лишь на один балл отстает от идущего четвертым "Днепра-1". "Верес" (20 пунктов) остался на 14-й позиции – в зоне переходных матчей за сохранение прописки в элтином дивизионе.

В следующем туре "Рух" 4 мая на выезде сразится с "Александрией", а "Верес" 1 мая проведет перенесенный матч 5-го тура чемпионата Украины против "Динамо".

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