Чего панически боятся в России: в ГУР раскрыли подробности

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий озвучил две крупнейшие фобии Кремля — это изменение режима в Москве и распад страны на фоне контролируемого полицейского государства.

Об этом он заявил во время дискуссии "Украина и мир впереди 2024", сообщает пресс-служба ГУР.

“Больше всего они боятся? Очень просто, двух вещей. Первое – это смена режима в Москве. И второе – это фрагментация или распад РФ. Соответственно, для того чтобы это сохранить, Россия и проводит такую политику, которая есть на сегодня”, — заявил Вадим Скибицкий.

Задачами России в войне против Украины на 2024 год остаются выход на админграницы Донецкой и Луганской областей и сохранение контроля за всеми временно оккупированными украинскими территориями.

«Цели, которые ставил перед собой Путин по поводу проведения так называемой «сво», — не достигнуты ни в 2022, ни в 2023 году. Он их просто переносит на следующий год”, – отметил Вадим Скибицкий.

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Стратегической задачей для Украины остается деоккупация всех захваченных агрессором территорий. В этом контексте активные действия на Крымском полуострове, по словам представителя военной разведки, повлияют и на другие участки фронта.

" Крым на сегодняшний день — это транзитная зона для поставок всего вооружения, боеприпасов, личного состава с территории России в южные наши регионы: в Херсонскую и Запорожскую области", — напомнил Вадим Скибицкий.

Напомним, Владимир Путин уже не может себя контролировать. Его охватывает паника из-за ситуации, в которой он оказался. У диктатора даже есть самая большая фобия. Подробнее – в материале.

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