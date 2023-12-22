Воссоединился с Месси: Луис Суарес официально перешел в "Интер" Майами

"Интер" Майами объявил о подписании уругвайского форварда Луиса Суареса.

Как сообщается на официальном сайте американского клуба, с 36-летним Суаресом подписан контракт сроком на следующий сезон МЛС-2024.

В "Интере" Майами уругваец воссоединился со своими бывшими одноклубниками времен выступлений за каталонскую "Барселону" – Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, которые перебрались в США летом 2023 года.

Кроме того, за клуб, владельцем которого является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

"Я настроен оптимистично по поводу наших достижений вместе, с общими амбициями. Отдам все, чтобы доставить радость этим потрясающим фанам, о которых так много слышал. Жду воссоединения с замечательными друзьями и игроками", – прокомментировал Суарес свой переход к майамцам.

Последним клубом Луиса был бразильский "Гремио", за который он выступал с января 2023 года. Уругвайский форвард успел провести 33 поединка, забил 17 голов и отдал 11 голевых передач. Высокая результативность Суареса помогла его команде занять второе место по итогам сезона, а сам форвард стал лучшим бомбардиром и был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии.

Напомним, в сезоне МЛС-2023 "Интер" Майами не сумел выйти в плей-офф. Чемпионом стал "Коламбус Крю" украинского защитника Евгения Чеберко.

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