Чого панічно бояться в Росії: в ГУР розкрили подробиці

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький озвучив дві найбільших фобії Кремля — це зміна режиму в Москві та розпад країни на тлі контрольованої поліцейської держави.

Про це він заявив під час дискусії “Україна та світ попереду 2024”, повідомляє пресслужба ГУР.

“Найбільше чого вони бояться? Дуже просто, двох речей. Перше — це зміна режиму в Москві. І друге — це фрагментація або розпад РФ. Відповідно, для того, щоб це зберегти, Росія й проводить таку політику, яка є на сьогодні”, — заявив Вадим Скібіцький.

Завданнями Росії у війні проти України на 2024 рік залишаються вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей та збереження контролю над усіма тимчасово окупованими українськими територіями.

“Цілі, які ставив перед собою Путін щодо проведення так званої “сво”, — не досягнуті ані в 2022, ні в 2023 році. Він їх просто переносить на наступний рік”, — зазначив Вадим Скібіцький.

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Стратегічним завданням для України залишається деокупація усіх захоплених агресором територій. У цьому контексті активні дії на Кримському півострові, за словами представника воєнної розвідки, матимуть вплив і на інші ділянки фронту.

“Крим на сьогодні — це транзитна зона для постачання всього озброєння, боєприпасів, особового складу з території росії в південні наші регіони: у Херсонську та Запорізьку області”, — нагадав Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, Володимир Путін вже не може себе контролювати. Його охоплює паніка через ситуацію, в якій він опинився. У диктатора навіть є найбільша фобія. Детальніше — в матеріалі.

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