Генштаб сообщил о трех направлениях, где враг пытается наступать

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Оккупанты пытаются вести наступательные действия в направлениях Орехово-Василовки, Ивановского и Северного, на Бахмутском направлении, однако успеха не имеют.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 7 июня.

В течение суток противник нанес 28 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 21 боевое столкновение.

Также в Генштабе сообщили об оперативной ситуации на фронтах.

Так, на Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Стрелочной Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы десятков населенных пунктов.

На Купянском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районе Кисловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменка, Тополе, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское — Луганской.

В Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области.

на Бахмутском направлении противник вел наступательные действия по направлениям Орехово-Василовки, Ивановского и Северного, успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник предпринял неудачную попытку наступления в районе Авдеевки. В то же время враг нанес авиационных ударов в пределах этого населенного пункта. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 9 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудару в районе Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись Острому, Максимилианивке, Георгиевке, Марьинке, Победе, Новомихайловке Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Напомним, ВСУ перешли в наступление на Бахмутском направлении. Детали сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Российские войска на этом направлении перешли к обороне и пытаются удержать свои позиции.