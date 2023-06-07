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Сырский сообщил об успехах под Бахмутом: генерал показал видео

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1672
Время на прочтение
1 мин
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Сырский сообщил об успехах под Бахмутом: генерал показал видео

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. / Фото: Associated Press

Защитники города штурмуют позиции врага.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил об успешных действиях Вооруженных сил Украины под Бахмутом на Донетчине.

В своем Telegram-канале он опубликовал видео.

На видео, снятое на бодикамеру, показана работа бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ на Бахмутском направлении. Защитники города штурмуют позиции россиян, под натиском отходящих назад.

"Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг теряет позиции под Бахмутом", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, американские аналитики ISW в своем новом отчете сообщили, что на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Украинские военные проводят наземные контратаки к северу и юго-западу от Бахмута. Также ВСУ вытеснили российские силы с позиций к западу от Клещиевки.

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Дата публикации
Просмотры
1672
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