ВСУ перешли в наступление на Бахмутском направлении: детали от Маляр

В то же время враг перешел к обороне и пытается удержать занимаемые позиции.

На Бахмутском направлении украинские войска перешли из обороны в наступление, сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.

Об этом чиновница написала в Сети 7 июня.

Маляр отметила, что эпицентром боевых действий в Украине остается восток.

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"На Бахмутском направлении наши войска перешли из обороны в наступление. За прошедшие сутки у нас есть продвижение на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров", — говорится в заявлении замминистра.

В то же время российские войска на этом направлении перешли к обороне и пытаются удержать занимаемые позиции. Оккупанты стягивают свои резервы на Бахмутское направление с глубины для защиты.

Что касается наемников "Вагнера", то они остаются кое-где в тыловых подразделениях. По словам Маляр, в настоящее время боевые действия ведет регулярная российская армия, задействующая десантно-штурмовые отряды.

Замминистра отметила, что так долго держать оборону Бахмутского направления и теперь наступать на нем украинским войскам удается, в частности, благодаря заранее подготовленным укреплениям.

"Вся местность вокруг — это фактически укрепрайон. Готовилось укрепление заранее силами наших войск и местных военных администраций. Строили капитально", — резюмировала Маляр.

Что происходит на Бахмутском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил о хороших новостях из Бахмутского направления, за которые поблагодарил воинов ВСУ. Глава государства не уточнил, о чем идет речь, однако отметил: "Враг знает, что Украина победит. Они это видят".

Днем ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил истерику, заявив об освобождении бойцами ВСУ села Берховка в Бахмутском районе, и о том, что оккупанты "драпают" оттуда.

В тот же день Маляр сообщала, что украинские военные из группировки войск "Хортица" совершают наступательные действия на восточном фронте.

По оценкам военного эксперта Романа Свитана, остающиеся в Бахмуте российские части могут в ближайшее время попасть в оперативное окружение. Это произойдет, когда ВСУ полностью займут господствующие высоты, а такая задача сейчас выполняется.

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