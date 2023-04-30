Оккупанты продвинулись в Бахмуте — ISW

Аналитики Института изучения войны, ссылаясь на геолокационные кадры, заявляют об определенном продвижении российских войск в Бахмуте. Оккупанты наступают возле Хромового.

Об этом говорится в свежем отчете ISW, опубликованном 29 апреля.

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Согласно информации американских аналитиков, якобы русские войска продвинулись в северо-западном Бахмуте и захватили Бахмутский медицинский колледж в центре Бахмута и Бахмутский промышленный колледж в южном Бахмуте. Институт изучения войны со ссылкой на российского микроблогера пишет, что кафиры "контролируют 92 процента Бахмута и совершили наземные атаки у дороги через Хромово, а также вблизи Орехово-Василовки, Богдановки и Ивановского".

"Генштаб Украины сообщает, что российские войска продолжают вести наземные атаки в Бахмуте и совершили неудачные наземные атаки вблизи Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута), Временного Яра (9 км западнее Бахмута) и Предтечино (12 км юго-западнее) Бахмута)", — говорится в материале.

Ожесточенные Бои за Бахмут: последние новости

В субботу, 29 апреля, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый проинформировал, что на Бахмутском направлении россияне пытаются отрезать сообщение, но это им не удается. Он подчеркнул, что украинские артиллеристы ведут постоянный огневой контроль, чтобы враг не мог занять важные трассы. Украинская сторона уверяет, что все заявления врага о том, что они контролируют трассы в Бахмут, не соответствуют действительности.

Тем временем в Сети появилось видео, на котором основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин грозится отступить из Бахмута. Он уверен, что после этого может посыпаться весь фронт российской армии.

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