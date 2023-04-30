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ВСУ "минусировали" еще 470 оккупантов и четыре беспилотника — Генштаб о потерях РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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ВСУ "минусировали" еще 470 оккупантов и четыре беспилотника — Генштаб о потерях РФ

ВСУ "минусировали" еще 470 окупантов и четыре беспилотника. / Фото: Associated Press

Общие потери личного состава армии РФ приближаются к 200 тысячам.

Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 470 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения потери армии Российской Федерации составляют уже около 190 510 тыс. солдат. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • личного состава – около 190510 (+470) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 3699 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 7189 (+5) ед;
  • артиллерийских систем – 2914 (+6) ед;
  • РСЗО – 544 (+1) ед;
  • средства ПВО – 295 (+1) ед;
  • самолетов – 308 (+0) ед;
  • вертолетов – 294 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2475 (+4);
  • крылатые ракеты – 932 (+0);
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5842 (+6) ед;
  • специальная техника – 357 (+2).

Напомним, в Украине начались 431 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России. За сутки ВСУ отразили 58 атак оккупантов и поразили несколько важных военных объектов противника.

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Дата публикации
Просмотры
1410
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