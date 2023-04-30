ВСУ "минусировали" еще 470 оккупантов и четыре беспилотника — Генштаб о потерях РФ

Общие потери личного состава армии РФ приближаются к 200 тысячам.
Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 470 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения потери армии Российской Федерации составляют уже около 190 510 тыс. солдат. Данные уточняются.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- личного состава – около 190510 (+470) человек ликвидировано;
- танков ‒ 3699 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 7189 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 2914 (+6) ед;
- РСЗО – 544 (+1) ед;
- средства ПВО – 295 (+1) ед;
- самолетов – 308 (+0) ед;
- вертолетов – 294 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2475 (+4);
- крылатые ракеты – 932 (+0);
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5842 (+6) ед;
- специальная техника – 357 (+2).
Напомним, в Украине начались 431 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России. За сутки ВСУ отразили 58 атак оккупантов и поразили несколько важных военных объектов противника.
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