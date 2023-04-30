ВСУ "минусировали" еще 470 оккупантов и четыре беспилотника — Генштаб о потерях РФ

Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 470 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения потери армии Российской Федерации составляют уже около 190 510 тыс. солдат. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника:

личного состава – около 190510 (+470) человек ликвидировано;

танков ‒ 3699 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 7189 (+5) ед;

артиллерийских систем – 2914 (+6) ед;

РСЗО – 544 (+1) ед;

средства ПВО – 295 (+1) ед;

самолетов – 308 (+0) ед;

вертолетов – 294 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2475 (+4);

крылатые ракеты – 932 (+0);

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5842 (+6) ед;

специальная техника – 357 (+2).

Напомним, в Украине начались 431 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России. За сутки ВСУ отразили 58 атак оккупантов и поразили несколько важных военных объектов противника.

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