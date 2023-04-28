Девушка изящно наказала парня, который два года ее обманывал, а затем бросил

Образ часто становится движущей силой мести. Особенно это касается девушек, чьи сердца разбивают негодяи и лжецы. Однако не всегда девушки устраивают громкие скандалы, порой они выбирают утонченные способы отомстить. Обидчики даже не понимают, насколько жестокая карма их догнала.

Одна из девушек рассказала на платформе Reddit, как она отомстила парню, который два года и обманывал, а затем бросил, пишет УНИАН.

Она заявила, что все время он лгал ей, а потом просто перестал с ней общаться и даже не стал возвращать ей ее вещи. Через некоторое время она узнала много нового о своем бывшем парне. Оказалось, что он все время с ней общался с другими девушками и регулярно ходил на свидание.

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"Меня это реально разозлило, я впала в депрессию, подумала, что я некрасивая, и потеряла весь позитив. Я действительно потеряла себя", — призналась девушка.

Она решила оригинально отомстить ему. Девушка создала фейковый аккаунт на сайте знакомств и нашла своего обидчика. Через некоторое время они договорились о свидании, на которое, конечно, она не пришла. Она создавала новые профили и снова договаривалась о свидании со своим обидчиком от имени несуществующих девушек. Таким образом, парень шесть раз ходил на свидания, которых его никто не ждал.

Однажды она даже заявила, что не пойдет на свидание с ним, потому что он не хорош. Униженный парень продолжал искать новых девушек на сайте знакомств, но постоянно попадал на фейковые профили своей бывшей.

Девушка рассказала, что он продолжал лгать даже девушкам, с которыми, как он думал, только познакомился. Парень говорил, что живет в другом городе, или что у него не было отношений круглый год.

"Казалось, что он был патологическим лжецом. Я не знаю. Для него все это было ложью. Я просто хотела, чтобы он чувствовал то же, что и я. Я ничуть не жалею, что сделала это", — призналась девушка.

Пользователи Reddit в комментариях поддержали девушку, заявив, что парня догнала карма. Однако другие люди писали, что девушка слишком увлеклась и в ее словах есть нотки безумия, они рекомендуют ей оставить его в покое и продолжать жить своей жизнью.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Великобритании Мишель Фелтон, расставшись со своим бойфрендом, отправила ему около 1000 сообщений и попала под суд за преследование.

Кроме того, мы ранее информировали, что 33-летний Джей Ингрем из Австралии решил публично позорить женщин, которые будут проявлять готовность предать своих партнеров, флиртуя с ним в соцсетях.

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