Девушка отправила бывшему 1000 смс и попала под суд: о чем она писала

Девушка не смогла смириться с разрывом отношений и принялась регулярно звонить и писать бывшему бойфренду.

Жительница Великобритании Мишель Фелтон, расставшись со своим бойфрендом, отправила ему около 1000 сообщений и попала под суд за преследование. Девушка чуть не довела беднягу до самоубийства.

Об этом пишет Mirror.

28-летняя Мишель Фелтон, звонила своему бывшему парню Райану Харли или посылала сообщения до 150 раз ежедневно после того, как он порвал с ней.

Также девушка начала приносить подарки в дом Райана. В результате мужчина оказался на грани суицида и был вынужден обратиться в правоохранительные органы, поскольку пожелал, чтобы все закончилось.

Фелтон была признана виновной в преследовании и приговорена к 18-месячному наказанию в виде привлечения к общественным работам с обязательным 30-дневным участием в реабилитационных мероприятиях. Ей запретили контактировать с Харли в течение 18 месяцев.

Пара начала встречаться в мае 2020 года, но развелась в феврале 2022 после ссоры, во время которой Харли случайно сломал палец Фелтон, а она ударила его ногой в пах.

Напомним, что мужчина хитрым способом позорит женщин, которые неверны своим партнерам. Также сообщалось, что в США сотрудницу полиции уволили за секс с шестью коллегами на рабочем месте.

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