Дівчина відправила колишньому 1000 смс та потрапила під суд: що вона писала

Дівчина не змогла змиритися з розривом стосунків і почала регулярно дзвонити та писати колишньому бойфренду.

Жителька Великої Британії Мішель Фелтон, розлучившись зі своїм бойфрендом, відправила йому близько 1000 повідомлень та потрапила під суд за переслідування. Дівчина ледь не довела бідолаху до самогубства.

Про це пише Mirror.

28-річна Мішель Фелтон, дзвонила своєму колишньому хлопцеві Райану Харлі або надсилала повідомлення до 150 разів щодня після того, як він порвав з нею.

Також пдівчина почала приносити подарунки до будинку Райана. В результаті чоловік опинився на межі суїциду і був змушений звернутися до правоохоронних органів, оскільки побажав, щоби все закінчилося.

Фелтон була визнана винною у переслідуванні та засуджена до 18-місячного покарання у вигляді залучення до громадських робіт з обов'язковою 30-денною участю у реабілітаційних заходах. Їй заборонили контактувати з Харлі протягом 18 місяців.

Пара почала зустрічатися в травні 2020 року, але розлучилася в лютому 2022 року після сварки, під час якої Харлі випадково зламав палець Фелтон, а вона вдарила його ногою в пах.

Нагадаємо, що чоловік у хитрий спосіб ганьбить жінок, які невірні своїм партнерам. Також повідомлялося, що у США співробітницю поліції звільнили за секс із шістьма колегами на робочому місці.

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