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У літаку оголений чоловік влаштував бійку через місце біля вікна: відео

У літаку оголений чоловік влаштував бійку через місце біля вікна: відео

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1552
Час на прочитання
1 хв
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У літаку оголений чоловік влаштував бійку через місце біля вікна: відео

Чоловіка намагались вгамувати.

У літаку на борту національного авіаперевізника Бангладеш - Biman Bangladesh Airlines чоловік влаштував бійку з іншим пасажиром через місце у першому ряду біля вікна. 

Про це пише thesun.co.uk. 

На відео видно, як оголений чоловік влаштував бійку із іншим пасажиром через місце в літаку. Він нібито хотів сидіти в першому ряду літака біля вікна. А тому агресивний пасажир виштовхував конкурента з місця та намагався його побити. 

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Судячи з усього конфлікт стався ще до зльоту літака. Інші пасажири намагались вгамувати агресивного чоловіка. Наразі невідомо, як покарали агресивного пасажира за його поведінку. 

Нагадаємо, у літаку компанії Air India, який летів рейсом з Нью-Йорка до Делі, пасажир помочився просто на 70-річну пасажирку. Водночас жінку не пересадили на нове місце.

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Дата публікації
Перегляди
1552
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