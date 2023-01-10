У літаку оголений чоловік влаштував бійку через місце біля вікна: відео

У літаку на борту національного авіаперевізника Бангладеш - Biman Bangladesh Airlines чоловік влаштував бійку з іншим пасажиром через місце у першому ряду біля вікна.

Про це пише thesun.co.uk.

На відео видно, як оголений чоловік влаштував бійку із іншим пасажиром через місце в літаку. Він нібито хотів сидіти в першому ряду літака біля вікна. А тому агресивний пасажир виштовхував конкурента з місця та намагався його побити.

Судячи з усього конфлікт стався ще до зльоту літака. Інші пасажири намагались вгамувати агресивного чоловіка. Наразі невідомо, як покарали агресивного пасажира за його поведінку.

Another "Unruly Passenger"

This time on a Biman Bangladesh Boeing 777 flight!‍♂️ pic.twitter.com/vnpfe0t2pz — BiTANKO BiSWAS (@Bitanko_Biswas) January 7, 2023

Нагадаємо, у літаку компанії Air India, який летів рейсом з Нью-Йорка до Делі, пасажир помочився просто на 70-річну пасажирку. Водночас жінку не пересадили на нове місце.

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