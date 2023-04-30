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В Одессе мать с 2-летним ребёнком выпали с 16-го этажа дома

В Одессе мать с 2-летним ребёнком выпали с 16-го этажа дома

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2526
Время на прочтение
1 мин
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В Одессе мать с 2-летним ребёнком выпали с 16-го этажа дома

В Одессе мать с 2-летним ребёнком выпали с 16-го этажа дома. Фото: Нацполиция Одесской области.

Женщина с ребенком погибли в результате падения с высоты.

В Одессе на Французском бульваре, 29 апреля, около восьми вечера погибли женщина и ее 2-летняя дочь в результате падения с 16-го этажа жилого дома. Муж в момент трагедии был на работе.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

По предварительной информации, мать вместе с дочерью выпала с балкона съемной квартиры.

Как рассказали правоохранители, в поле зрения полиции семья не попадала. На учете по службе по делам детей семья также не состояла.

Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции устанавливает все обстоятельства трагического события. Предварительное событие квалифицировано как несчастный случай.

Напомним, в Одессе мужчина сообщил о якобы минировании здания территориального центра комплектования после того, как его друзей пригласили в военкомат.

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Дата публикации
Просмотры
2526
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