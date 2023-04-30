ВСУ могут зайти на территорию России: Жданов назвал условие

Военные Вооруженных сил Украины могут зайти на территорию России только в том случае, если Генштаб примет решение проводить контрнаступление вдоль украинско-российской границы. Однако пребывание армии Украины на территории РФ будет временным.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Мы будем заходить на территорию РФ для того чтобы отрезать пути логистики и поставки группировки российских войск на территорию Украины. И, соответственно, создание демилитаризированной зоны безопасности вдоль нашей границы. Если Генштаб примет решение проводить контрнаступление вдоль госграницы, тогда да. Но это будет временное мероприятие с целью выполнения военных задач", — отметил Жданов.

Напомним, Олег Жданов заявил, что еще одна страна может претендовать на Крым после его освобождения.

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