Под Бахмутом ВСУ освободили 20 кв. км, но враг продвигается в самом городе

В районе Бахмута проходят тяжелые бои с разным результатом. Оккупанты имеют преимущество в количестве людей и вооружении.

Украинские войска в течение нескольких дней освободили от врага около 20 кв. км на севере и юге пригорода Бахмута, однако россияне продвигаются в самом городе.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в Сети 16 мая.

Маляр отметила, что информацию о ходе боевых действий следует рассматривать в комплексе всех мер оборонной операции и не вырывать из контекста событий.

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"К примеру, в течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. В то же время враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, враг подтягивает подразделения профессиональных десантников", — говорится в сообщении.

Заместитель министра отметила, что происходят тяжелые бои с разным результатом.

По словам Маляр, в такой ситуации украинские войска делают максимум и даже больше. Именно благодаря сверхусилиям бойцов и высокому уровню профессиональности командования оборона Бахмута длится столько месяцев, еще и на определенных участках есть продвижения.

"Я напомню, что враг имеет преимущество в количестве людей и вооружения. Вместе с тем, благодаря действиям наших военных еще с прошлого лета не может реализовать свои планы на Бахмутском направлении", — отметила замминистра.

Ситуация в Бахмуте

По данным британской разведки на 16 мая, в течение последних четырех дней украинские военные добились тактического успеха в районе Бахмута. Им удалось стабилизировать фланги в свою пользу.

Как сообщил командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский, украинские бойцы под Бахмутом предпринимают контрнаступательные действия. Генерал также отметил, что "вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловку".

По данным украинской разведки, в целом россияне на фронте переходят к обороне, кроме отдельных направлений и участков, в частности - на Бахмутском направлении.

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