Пленум Верховного Суда запускает процесс увольнения Князева

После – процедура избрания председателя Верховного Суда.
Пленум Верховного Суда Украины принял решение о создании рабочей группы по подготовке вопроса о выражении недоверия председателю Верховного Суда и отстранении его от исполнения административных полномочий. "Через 15 минут мы будем голосовать за увольнение действующего председателя Верховного Суда с должности", – сообщил судья Верховного Суда Олег Ткачук.
Об этом говорилось в его сообщении в Facebook.
По словам Ткачука, подобных инцидентов не происходило в Украине за всю историю Верховного Суда с 1917 года.
"Подобных новостей не было в нашем государстве за всю историю Верховного Суда начиная с 1917 года. Такая ночь и для меня, и для большинства судей Верховного Суда была моментом истины и переосмысления многих вещей", — отметил Ткачук.
Он добавил, что Пленум Верховного Суда принял решение о создании рабочей группы по подготовке вопроса о выражении недоверия действующему председателю Верховного Суда и отстранению его от исполнения административных полномочий.
Запущен процесс увольнения председателя Верховного Суда, то есть ожидается голосование. А за этим – процедура избрания председателя Верховного Суда. Все решения взаимосвязаны и позволят Высшему совету правосудия завершить формирование Высшей квалификационной комиссии и осуществлять другие крайне важные полномочия.
"Для действующего председателя Верховного Суда будет время и возможность реализовать свои права в связи с выдвинутыми обвинениями. А Верховный Суд продолжает процессуальную деятельность, определенную Конституцией и Законами Украины", — рассказал о ряде процедур Ткачук.
Он продолжил, что Верховный Суд должен обсудить и решить способен ли продемонстрировать народу Украины свою приверженность принципам законности, справедливости и честности.
"Может быть, для этого нужно будет провести более широкую дискуссию. 3 представителями гражданского общества и законодателем, ведь этот вопрос крайне важен не только для каждого судьи Верховного Суда, но и для выживания и становления того государства, за которое тысячи украинцев отдают свою жизнь и здоровье", – написал Ткачук.
Задержание председателя Верховного суда Князева: что известно
Напомним, что в специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили задержание главы Верховного суда Украины Всеволода Князева.
Накануне, вечером 15 мая, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении масштабного коррупционного дела среди руководства и судей Верховного суда. Впоследствии стало известно, что речь идет о задержании при получении взятки председателя Верховного суда Всеволода Князева. Высокого чиновника подозревают в получении почти 3 млн. долларов.
Взятку Князев якобы получил от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.
В Верховном суде анонсировали внеочередное заседание Пленума ВС 16 мая.
Добавим, что уже наложен арест на имущество Князева, а также связанных с ним юридических лиц.
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