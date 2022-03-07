Пробное ВНО 19 и 26 марта не состоится

В УЦОКО отметили, что большинство запланированных заранее мероприятий в ситуации войны не могут проходить, а будут проводиться позже или вообще будут отменены.

Пробное внешнее независимое оценивание 19 и 26 марта не состоится.

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

"Из-за позорных захватнических действий России против Украины наша привычная жизнь изменилась, мы вынуждены защищать свою землю, своих близких и родных, свои дома. Очевидно, что большинство запланированных заранее мероприятий в этой ситуации не могут проходить, а будут проводиться позже или вообще будут отменены. Сейчас должны вам сообщить, что проведение пробного внешнего независимого оценивания 19 и 26 марта невозможно", — заявили в УЦОКО.

Напомним, что в Украине продлили регистрацию на основную сессию ВНО до 9 апреля.

Кроме того, Министерство образования и науки издало приказ об освобождении от ГИА учащихся начальной и базовой школ. Речь идет о школьниках 4 и 9 классов.

Украинские дети не должны страдать от взрывов и спать в укрытиях

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