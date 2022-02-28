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МОН продовжило реєстрацію на ЗНО-2022

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МОН продовжило реєстрацію на ЗНО-2022

УНІАН

Відтепер реєстрація учасників ЗНО-2022 триватиме до 9 квітня.

В Україні продовжили реєстрацію на основну сесію ЗНО до 9 квітня.

​Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив у Telegram.

"Сьогодні я підписав наказ, яким внесено зміни до Календарного плану проведення та організації Зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році. Відтепер реєстрація учасників ЗНО-2022 триватиме до 9 квітня", – розповів Шкарлет.

Як повідомлялось, Міністерство освіти та науки видало наказ про звільнення від ДПА учнів початкової та базової шкіл. Йдеться про школярів 4 і 9 класів.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

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Як починалася війна Росії проти України:

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