МОН продовжило реєстрацію на ЗНО-2022

Відтепер реєстрація учасників ЗНО-2022 триватиме до 9 квітня.

В Україні продовжили реєстрацію на основну сесію ЗНО до 9 квітня.

​Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив у Telegram.

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"Сьогодні я підписав наказ, яким внесено зміни до Календарного плану проведення та організації Зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році. Відтепер реєстрація учасників ЗНО-2022 триватиме до 9 квітня", – розповів Шкарлет.

Як повідомлялось, Міністерство освіти та науки видало наказ про звільнення від ДПА учнів початкової та базової шкіл. Йдеться про школярів 4 і 9 класів.