Британія закрила свої морські порти для всіх суден Росії

Доступ до портів Великої Британії заборонено для суден, які перебувають у володінні будь-якої особи, що пов’язана з РФ, ходять під російським прапором, або зареєстровані в РФ.
Велика Британія закрила свої морські порти для Росії. Відповідне розпорядження британського Мінтрансу вже було розіслане до портових адміністрацій.
Про це у Twitter повідомив міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс.
Як зазначається, таке рішення було ухвалено через неспровокований, навмисний напад Росії на Україну — суверенну демократичну державу.
"Морський сектор є основоположним для міжнародної торгівлі, і ми повинні відігравати свою роль в обмеженні економічних інтересів Росії. За таких обставин Департамент транспорту вважає недоцільним, щоб російські судна продовжували заходити до портів Великої Британії", — йдеться у відповідному документі.
Так, доступ до портів Великої Британії заборонено для будь-яких суден, які:
- перебувають у володінні, під контролем або у фрахті будь-якої особи, що пов’язана з РФ;
- ходять під російським прапором;
- зареєстровані в РФ.
"Ми намагатимемося надавати підтримку портам Великої Британії в ідентифікації російських суден у рамках цієї програми, і будем зв’язуватися безпосередньо з відповідними портами, коли ідентифікуємо судна, що підпадають під дію вищезазначеного", — зазначили у британському Мінтрансі.