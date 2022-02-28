Воєнний стан: учнів звільнили від ДПА

Йдеться про школярів 4 і 9 класів.

Міністерство освіти та науки видало наказ про звільнення від ДПА учнів початкової та базової шкіл.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Через ситуацію в Україні, яка потерпає від брутальної, відкритої та широкомасштабної агресії Російської Федерації, сьогодні я видав наказ, яким звільнено від проходження Державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році", - написав Шкарлет.