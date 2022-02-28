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Военное положение: учеников освободили от ГИА

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Речь идет о школьниках 4 и 9 классов.

Министерство образования и науки издало приказ об освобождении от ГИА учащихся начальной и базовой школ.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Из-за ситуации в Украине, которая страдает от брутальной, открытой и широкомасштабной агрессии Российской Федерации, сегодня я издал приказ, которым освобождены от прохождения Государственной итоговой аттестации учащиеся, завершающие получение начального и базового общего среднего образования в 2021/2022 учебном году", — написал Шкарлет.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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