Военное положение: учеников освободили от ГИА

Речь идет о школьниках 4 и 9 классов.

Министерство образования и науки издало приказ об освобождении от ГИА учащихся начальной и базовой школ.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Из-за ситуации в Украине, которая страдает от брутальной, открытой и широкомасштабной агрессии Российской Федерации, сегодня я издал приказ, которым освобождены от прохождения Государственной итоговой аттестации учащиеся, завершающие получение начального и базового общего среднего образования в 2021/2022 учебном году", — написал Шкарлет.