Где можно купить хлеб: адреса работающих магазинов сети "Киевхлеб"

В настоящее время жители Киева страдают от перебоев с хлебом. В супермаркетах всем его не хватает.
По состоянию на 28 февраля 2022 магазины фирменной сети "Киевхлеб" работают по следующим адресам:
ул. Туровская 40
пр. Науки 4
ул. Богатырская 5
ул. Вышгородская 28
Ревуцкого 36/2
ул. Подлесная 1
ул. Героев Днепра 29/36
пр. Победы 83/2
ул. Пражская 33
ул. Срибнокильская 3д
ул. Срибнокильская 20
пр. Науки 23
ул.Марш. Малиновского 34
пр. Правды 66
ул. Миропольская 23\16
ул. Братиславская 14Б
пр. В. Маяковского 91в
ул. Депутатская 25
пр. Порика Василия 13
пр. Минский 6
ул. Е.Харченко 25
ул. Андрея Шептицкого, 1/2,
ул. Шолом-Алейхема, 6,
ул. Петра Вершигоры 1
пр. Свободы 3
пр. Романа Шухевича 10
ул. Маршала Тимошенко 3
б-р Перова 3
пр. Саборности 4
ул. Радунская 46
ул. Драгоманова 44
ул. Урловская 11
пр. Вл.Маяковского 52
ул. Курнатовского 15
пр. Оболонский 52
ул. Бальзака 16
пр. Героев Сталинграда 53
ул. Мик. Закревского 93
ул. Алма-Атинская 43/57
ул. Академика Туполева 15
ул. Донецкая 7
ул. Ивана Выговского 6
ул. Василия Касияна 4
пр. Лесной 9
ул. Антонова 8
ул. Петропавловская 6
пр. Гагарина 10
ул. Юрия Шумского 1
ул. Заречная 44
ул. Бородина Инженера 5Б
ул. Бориспольская 24
г.Бровары, ул. Короленко 58а
г.Бровары, ул. Шевченко 14
г.Бровары, ул. Грушевского 15а
г.Бровары, ул. Металлогов 2
г.Фастов, ул. Ст. Петлюры
г.Фастов, ул. Соборная 51
г.Фастов, ул.Гер.Пограничников
г.Фастов, ул. Галафеева
г.Фастов, ул.Соборная 25
г.Фастов, ул.Соборная 43
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