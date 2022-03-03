Список ресурсов, которые помогут развлечь и успокоить детей в укрытии

Для родителей, имеющих маленьких детей, ТСН.ua рассказывает о ресурсах, которые помогут успокоить и отвлечь малышей.
Если вы находитесь в укрытии и не знаете, чем развлечь или успокоить маленького ребенка, вот вам список полезных ресурсов :
- приложение от украинских разработчиков с мультфильмами и играми для детей Keiki Educational ABC Puzzle Games for Kids & Baby можно скачать в GooglePlay и AppleStore (теперь он стал бесплатным);
- слушайте детские аудиосказки, которые научат вашего ребенка быть смелым и добрым, на YouTube ;
- теперь все аудио и е-книги в мобильном приложении книжного ресурса Yakaboo ( GooglePlay и AppleStore ) бесплатны, среди них можно найти также и детские;
- в Telegram-канале " Павлуша и Ява " собрано немало колыбельных и аудио-книг, которые можно скачать и слушать в автономном режиме, если в укрытии нет связи.