Список ресурсов, которые помогут развлечь и успокоить детей в укрытии / Pexels

Список ресурсов, которые помогут развлечь и успокоить детей в укрытии

Список ресурсов, которые помогут развлечь и успокоить детей в укрытии

Для родителей, имеющих маленьких детей, ТСН.ua рассказывает о ресурсах, которые помогут успокоить и отвлечь малышей.

Если вы находитесь в укрытии и не знаете, чем развлечь или успокоить маленького ребенка, вот вам список полезных ресурсов :