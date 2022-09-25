Путин поставил на войну в Украине все — Der Spiegel

Российский диктатор вынужден прибегать к любым методам, чтобы не признавать поражение в войне против Украины.

Проведение фейковых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины и оглашение мобилизации в РФ означает, что Владимир Путин поставил на войну в Украине все.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

Эти меры означают конец нарратива, что вторжение в Украину не является войной, а целей кампании можно достичь небольшими ресурсами. Это также сигнализирует о том, что Путин отрезал путь к выходу из этого "разрушительного путешествия", пишет издание.

Путин ведет себя как азартный игрок, идущий ва-банк лишь потому, что уже не может выйти из игры.

Spiegel пообщался с несколькими россиянами – и теми, кто решил уехать из страны из-за риска призыва, и теми, кто уже получил повестку. В своей речи Путин сказал, что мобилизация будет касаться только резервистов, однако действительно призывают всех подряд.

Кроме того, в Уголовном кодексе РФ появился ряд наказаний за нарушения, совершенные во время мобилизации, и "добровольную сдачу в плен". Эти действия властей усиливают раскол в российском обществе, однако, по мнению экспертов, военную способность армии РФ существенно не изменят, по крайней мере, до середины 2023 года.

В широком смысле мобилизация также нарушает молчаливый контракт между Кремлем и народом — "вы не лезете в политику, а мы не лезем в вашу личную жизнь", отмечает издание. Вопрос только в том, что победит – недовольство мобилизацией или страх перед властью.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал, что ближайший соратник Владимира Путина Юрий Ковальчук разработал план отстранения российского лидера от власти.

В свою очередь, военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, почему Владимир Путин все чаще говорит об угрозе распада РФ.

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