Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В РФ могут принудительно мобилизовать украинских военнопленных — ISW

Дата публикации
Просмотры
2005
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В РФ могут принудительно мобилизовать украинских военнопленных — ISW

В России идет мобилизация.

К войне против Украины в РФ могут привлечь военнопленных.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По сообщению института, возможно, российские войска готовятся принудительно мобилизовать украинских военнопленных для борьбы на стороне России, что было бы нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

"24 сентября российские государственные СМИ сообщили, что украинские военнопленные, содержащиеся в Еленовском лагере, в устной форме "просили" власти "ДНР" разрешить им воевать в добровольческом казачьем батальоне "Богдана Хмельницкого". Если бы российские или российские промежуточные силы примут, это было бы нарушением Женевской конвенции о военнопленных, предусматривающей, что "ни один военнопленный не может быть в любое время отправлен или задержан в районах, где он может подвергаться огню зоны боевых действий", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью враг ударил по Запорожью.

Читайте также:

Все оккупанты будут разбиты, если не убегут – Зеленский

Все оккупанты будут разбиты, если не убегут – Зеленский

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация