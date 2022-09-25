В РФ могут принудительно мобилизовать украинских военнопленных — ISW

К войне против Украины в РФ могут привлечь военнопленных.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По сообщению института, возможно, российские войска готовятся принудительно мобилизовать украинских военнопленных для борьбы на стороне России, что было бы нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

"24 сентября российские государственные СМИ сообщили, что украинские военнопленные, содержащиеся в Еленовском лагере, в устной форме "просили" власти "ДНР" разрешить им воевать в добровольческом казачьем батальоне "Богдана Хмельницкого". Если бы российские или российские промежуточные силы примут, это было бы нарушением Женевской конвенции о военнопленных, предусматривающей, что "ни один военнопленный не может быть в любое время отправлен или задержан в районах, где он может подвергаться огню зоны боевых действий", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью враг ударил по Запорожью.

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