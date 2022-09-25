В РФ можуть примусово мобілізувати українських військовополонених - ISW

До війни проти України в РФ можуть залучити військовополонених.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За повідомленням інституту, можливо, російські війська готуються примусово мобілізувати українських військовополонених для боротьби на стороні Росії, що було б порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

"24 вересня російські державні ЗМІ повідомили, що українські військовополонені, утримувані в Оленівському таборі, в усній формі "просили" владу "ДНР" дозволити їм воювати в добровольчому козачому батальйоні "Богдана Хмельницького". Якби російські або російські проміжні сили примушували українських військовополонених до бою, це було б порушенням Женевської конвенції про військовополонених, яка передбачає, що "жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або затриманий у районах, де він може піддаватися вогню зони бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі ворог вдарив по Запоріжжю.

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