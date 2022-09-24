Вночі ворог вдарив по Запоріжжю: є загиблі

Одна ворожа ракета влучила в житловий сектор обласного центру та викликала пожежу в багатоповерховому будинку.

Про це повідомив Олександр Старух, очільник Запорізької ОВА.

На жаль, одна людина загинула, 7 людей поранено. Їм надано медичну допомогу.

Висловлюємо співчуття родині загиблої!

На місці події працюють відповідні служби.

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Нагадаємо, окупанти випустили по Запоріжжю близько 10 снарядів.

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