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Вночі ворог вдарив по Запоріжжю: є загиблі

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1886
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Вночі ворог вдарив по Запоріжжю: є загиблі

Фото: ТСН.ua

Стали відомі наслідки нічного обстрілу Запоріжжя.

Одна ворожа ракета влучила в житловий сектор обласного центру та викликала пожежу в багатоповерховому будинку.

Про це повідомив Олександр Старух, очільник Запорізької ОВА.

На жаль, одна людина загинула, 7 людей поранено. Їм надано медичну допомогу.

Висловлюємо співчуття родині загиблої!

На місці події працюють відповідні служби.

Нагадаємо, окупанти випустили по Запоріжжю близько 10 снарядів.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1886
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