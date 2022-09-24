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Ночью враг ударил по Запорожью: есть погибшие

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Ночью враг ударил по Запорожью: есть погибшие

Фото: ТСН.ua

Стали известны последствия ночных обстрелов Запорожья.

Одна вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме.

Об этом сообщил Александр Старух, глава Запорожской ОВА.

К сожалению, один человек погиб, 7 человек ранены. Им оказана медицинская помощь.

Выражаем соболезнование семье погибшей!

На месте происшествия работают соответствующие службы.

Напомним, кафиры выпустили по Запорожье около 10 снарядов.

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