Ночью враг ударил по Запорожью: есть погибшие

Стали известны последствия ночных обстрелов Запорожья.
Одна вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме.
Об этом сообщил Александр Старух, глава Запорожской ОВА.
К сожалению, один человек погиб, 7 человек ранены. Им оказана медицинская помощь.
Выражаем соболезнование семье погибшей!
На месте происшествия работают соответствующие службы.
Напомним, кафиры выпустили по Запорожье около 10 снарядов.
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