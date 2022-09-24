Ночью враг ударил по Запорожью: есть погибшие

Одна вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме.

Об этом сообщил Александр Старух, глава Запорожской ОВА.

К сожалению, один человек погиб, 7 человек ранены. Им оказана медицинская помощь.

Выражаем соболезнование семье погибшей!

На месте происшествия работают соответствующие службы.

Также читайте Почему по Запорожью стало так много прилетов в последние дни – ответ эксперта

Напомним, кафиры выпустили по Запорожье около 10 снарядов.

Читайте также:

Рашисты ударили по Днепропетровщине, Одессе, Николаеву и Запорожью: что известно