Россияне захватили заповедник "Аскания-Нова"

Российские захватчики захватили заповедник "Аскания-Нова".

Об этом пресс-служба заповедника сообщила на странице в Facebook.

Отмечается, что 20 марта в учреждение прибыл первый заместитель руководителя администрации президента России вместе с коллаборантом Сальдо и неизвестным в роли директора.

"Таким образом, дальнейшая сохранность природоохранного, научно-исследовательского учреждения международного значения — Биосферного заповедника "Аскания-Нова" не может быть обеспечена украинской администрацией и находится под непосредственной угрозой", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также указали, что персонал пока продолжает выполнять обязанности и осуществляет необходимый уход за коллекциями.

"До сих пор, несмотря на оккупацию территории, отсутствие текущих расходов, полностью нарушенную транспортную логистику и критическую массу организационных проблем учреждение функционировало в украинском формате и осуществляло предусмотренные виды и объемы работ. Мы сделали все зависящее от нас и продержались с достоинством!" – говорится в сообщении.

Напомним, около 20:00 Генеральный штаб опроверг предварительное свое заявление о якобы уходе российско-оккупационных властей и военных из Новой Каховки, расположенном на левобережье Днепра.

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