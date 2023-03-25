Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова"

Російські загарбники захопили заповідник "Асканія-Нова".

Про це пресслужба заповідника повідомила на сторінці у Facebook.

Зазначається, що 20 березня до установи прибув "перший заступник керівника адміністрації президента Росії" разом з колаборантом Сальдо та невідомим у ролі директора.

"Таким чином, подальше збереження природоохоронної, науково-дослідної установи міжнародного значення – Біосферного заповідника "Асканія-Нова" не може бути забезпечене українською адміністрацією та знаходиться під безпосередньою загрозою", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі також вказали, що персонал поки що продовжує виконувати обовʹязки та здійснює необхідний догляд за колекціями.

"До цього часу, попри окупацію території, відсутність поточних видатків, цілком порушену транспортну логістику та критичну масу організаційних проблем установа функціонувала в українському форматі та здійснювала передбачені види і обсяги робіт. Ми зробили усе залежне від нас і протримались з гідністю!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, близько 20:00 Генеральний штаб спростував попередню свою заяву про нібито відхід російсько-окупаційної влади та військових із Нової Каховки, що розташована на лівобережжі Дніпра.

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