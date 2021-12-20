Ситуация на Донбассе: боевики угомонились, потерь нет

За прошедшие сутки оккупанты уменьшили количество обстрелов.
За прошедшие сутки, 19 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в штабе ООС.
В частности, враг стрелял:
- Недалеко от Новозвановки враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм.
- В направлении Светлодарска русские наемники совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
- Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Напомним, в Ростове судья, выносивший приговор по делу о взяточничестве одного из военнослужащих, невольно признал присутствие российских войск на Донбассе. Об этом сообщил журналист "1+1" Андрей Цаплиенко в соцсети и опубликовал скрины из приговора суда, подтверждающие факт присутствия российских войск на оккупированной территории Донбасса. По информации Андрея Цаплиенко, судья Кировского райсуда Ростова всю фабулу дела внес в официальный документ и выложил в публичный доступ.
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