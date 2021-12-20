Ситуация на Донбассе: боевики угомонились, потерь нет

За прошедшие сутки оккупанты уменьшили количество обстрелов.

За прошедшие сутки, 19 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Также читайте Тихо произвести выстрел снайпера: Резников рассказал о циничной тактике кафиров на Донбассе

В частности, враг стрелял:

Недалеко от Новозвановки враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В направлении Светлодарска русские наемники совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Новости с фронта: на Донбассе погиб наш военный

Напомним, в Ростове судья, выносивший приговор по делу о взяточничестве одного из военнослужащих, невольно признал присутствие российских войск на Донбассе. Об этом сообщил журналист "1+1" Андрей Цаплиенко в соцсети и опубликовал скрины из приговора суда, подтверждающие факт присутствия российских войск на оккупированной территории Донбасса. По информации Андрея Цаплиенко, судья Кировского райсуда Ростова всю фабулу дела внес в официальный документ и выложил в публичный доступ.

Читайте также: