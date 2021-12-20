Ситуація на Донбасі: бойовики вгамувалися, втрат немає

Минулої доби окупанти зменшили кількість обстрілів.

Упродовж минулої доби, 19 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Зокрема, ворог стріляв:

Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм.

В напрямку Світлодарська російські найманці здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Новини з фронту: на Донбасі загинув наш військовий

Нагадаємо, у Ростові суддя, який виносив вирок у справі про хабарництво одного із військовослужбовців, мимоволі визнав присутність російських військ на Донбасі. Про це повідомив журналіст “1+1” Андрій Цаплієнко у соцмережі та опублікував скріни з вироку суду, які підтверджують факт присутності російських військ на окупованій території Донбасу. За інформацією Андрія Цаплієнка, суддя Кіровського райсуду Ростова усю фабулу справи вніс в офіційний документ та виклав його у публічний доступ.

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