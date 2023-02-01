В Краматорске раздались взрывы: россияне обстреляли город, есть раненые

На месте работают экстренные службы.
Российские оккупанты вечером, 1 февраля обстреляли Краматорск Донецкой области. На месте происшествия есть ранены.
Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко.
"Вражеский обстрел Краматорска. Есть раненые. На местах работают все соответствующие службы", — говорится в сообщении.
Телеграмм-каналы Краматорска сообщают, что российские террористы ударили по жилому сектору города.
В настоящее время подробности обстрелов не сообщают.
Напомним, российские террористы 23 января ракетами обстреляли город Краматорск Донецкой области. Это – единичный случай. Оккупанты с начала полномасштабной войны обстреливают город, убивая украинцев. Террористы стремятся оккупировать это населенный пункт, однако военный аналитик, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что это невозможно, поскольку в оккупантов на это может уйти до 2 лет.
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