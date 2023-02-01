В Краматорске раздались взрывы: россияне обстреляли город, есть раненые

Российские оккупанты вечером, 1 февраля обстреляли Краматорск Донецкой области. На месте происшествия есть ранены.

Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"Вражеский обстрел Краматорска. Есть раненые. На местах работают все соответствующие службы", — говорится в сообщении.

Телеграмм-каналы Краматорска сообщают, что российские террористы ударили по жилому сектору города.

В настоящее время подробности обстрелов не сообщают.

Напомним, российские террористы 23 января ракетами обстреляли город Краматорск Донецкой области. Это – единичный случай. Оккупанты с начала полномасштабной войны обстреливают город, убивая украинцев. Террористы стремятся оккупировать это населенный пункт, однако военный аналитик, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что это невозможно, поскольку в оккупантов на это может уйти до 2 лет.

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