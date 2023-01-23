Россияне ракетами обстреляли Краматорск: что известно

Подробности обстрелов устанавливаются.
Российские террористы в понедельник, 23 января, ракетами обстреляли город Краматорск Донецкой области.
Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.
Отметим, что воздушная тревога в Краматорске была объявлена в 14.57. В ходе этого местные жители слышали взрывы.
"Ракетный удар по Краматорску. Выясняем последствия", – написал Гончаренко.
Ракетные удары по Краматорску
Российские оккупанты с начала полномасштабной войны против Украины постоянно обстреливают город Краматорск Донецкой области.
Так, 9 января россияне в очередной раз нанесли террористический ракетный удар по Краматорску. Террористы попали по автомобилю с людьми. Тогда погибли два человека.
20 января террористы ракетами обстреляли гражданскую инфраструктуру города. На месте трагедии погиб один человек.
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