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Россияне ракетами обстреляли Краматорск: что известно

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Россияне ракетами обстреляли Краматорск: что известно

Фото: Associated Press

Подробности обстрелов устанавливаются.

Российские террористы в понедельник, 23 января, ракетами обстреляли город Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

Отметим, что воздушная тревога в Краматорске была объявлена в 14.57. В ходе этого местные жители слышали взрывы.

"Ракетный удар по Краматорску. Выясняем последствия", – написал Гончаренко.

Ракетные удары по Краматорску

Российские оккупанты с начала полномасштабной войны против Украины постоянно обстреливают город Краматорск Донецкой области.

Так, 9 января россияне в очередной раз нанесли террористический ракетный удар по Краматорску. Террористы попали по автомобилю с людьми. Тогда погибли два человека.

20 января террористы ракетами обстреляли гражданскую инфраструктуру города. На месте трагедии погиб один человек.

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Дата публикации
Просмотры
3630
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