Росіяни ракетами обстріляли Краматорськ: що відомо

Російські терористи у понеділок, 23 січня, ракетами обстріляли місто Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

Зазначимо, що повітряна тривога у Краматорську була оголошена о 14:57. Під час цього місцеві жителі чули вибухи.

"Ракетний удар по Краматорську. З’ясовуємо наслідки", - написав Гончаренко.

Ракетні удари по Краматорську

Російські окупанти від початку повномасштабної війни проти України постійно обстрілюють місто Краматорськ Донецької області.

Так, 9 січня росіяни вкотре завдали терористичного ракетного удару по Краматорську. Терористи поцілили по автомобілі з людьми. Тоді загинуло двоє осіб.

20 січня терористи ракетами обстріляли цивільну інфраструктуру міста. На місці трагедії загинула одна людина.

Читайте також: