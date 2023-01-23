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Росіяни ракетами обстріляли Краматорськ: що відомо

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росіяни ракетами обстріляли Краматорськ: що відомо

Фото: Associated Press

Подробиці обстрілу встановлюються.

Російські терористи у понеділок, 23 січня, ракетами обстріляли місто Краматорськ Донецької області. 

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко. 

Зазначимо, що повітряна тривога у Краматорську була оголошена о 14:57. Під час цього місцеві жителі чули вибухи. 

"Ракетний удар по Краматорську. З’ясовуємо наслідки", - написав Гончаренко. 

Ракетні удари по Краматорську 

Російські окупанти від початку повномасштабної війни проти України постійно обстрілюють місто Краматорськ Донецької області. 

Так, 9 січня росіяни вкотре завдали терористичного ракетного удару по Краматорську. Терористи поцілили по автомобілі з людьми. Тоді загинуло двоє осіб

20 січня терористи ракетами обстріляли цивільну інфраструктуру міста. На місці трагедії загинула одна людина. 

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2945
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