Росіяни ракетами обстріляли Краматорськ: що відомо

Подробиці обстрілу встановлюються.
Російські терористи у понеділок, 23 січня, ракетами обстріляли місто Краматорськ Донецької області.
Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.
Зазначимо, що повітряна тривога у Краматорську була оголошена о 14:57. Під час цього місцеві жителі чули вибухи.
"Ракетний удар по Краматорську. З’ясовуємо наслідки", - написав Гончаренко.
Ракетні удари по Краматорську
Російські окупанти від початку повномасштабної війни проти України постійно обстрілюють місто Краматорськ Донецької області.
Так, 9 січня росіяни вкотре завдали терористичного ракетного удару по Краматорську. Терористи поцілили по автомобілі з людьми. Тоді загинуло двоє осіб.
20 січня терористи ракетами обстріляли цивільну інфраструктуру міста. На місці трагедії загинула одна людина.
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