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У Краматорську пролунали вибухи: росіяни обстріляли місто, є поранені

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1904
Час на прочитання
1 хв
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У Краматорську пролунали вибухи: росіяни обстріляли місто, є поранені

Фото: Associated Press

На місці працюють екстрені служби.

Російські окупанти ввечері, 1 лютого, обстріляли Краматорськ Донецької області. На місці події є поранені.

Про це повідомляє мер Краматорська Олександр Гончаренко.

"Ворожий обстріл Краматорська. Є поранені. На місцях працюють всі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Телеграм-канали Краматорська повідомляють, що російські терористи вдарили по житловому сектору міста. 

Наразі подробиць обстрілів не повідомляють.

Нагадаємо, російські терористи 23 січня ракетами обстріляли місто Краматорськ Донецької області. Це - непоодинокий випадок. Окупанти від початку повномасштабної війни обстрілюють місто, вбиваючи українців. Терористи прагнуть окупувати цей населений пункт, проте військовий аналітик, колишній командир взводу батальйону “Айдар” Євген Дикий вважає, що це неможливо, оскільки в окупантів на це може піти до 2 років.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1904
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