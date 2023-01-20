Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: били по цивільній інфраструктурі

Окупанти знову били по цивільній інфраструктурі, каже мер міста.

Сьогодні зранку, 20 січня, російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Він зазначив, що російські військові вдарили по цивільній інфраструктурі.

"Ракетний удар по Краматорську. З’ясовуємо наслідки", - повідомив Гончаренко.

У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що ракета впала нібито біля дитячого садка в одному з районів міста.

Нагадаємо, 9 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині. Ракета влучила у проїжджу частину та автомобіль з людьми. 2 осіб, які перебували в машині, загинули.

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