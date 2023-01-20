Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: били по цивільній інфраструктурі

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
1102
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: били по цивільній інфраструктурі

фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Окупанти знову били по цивільній інфраструктурі, каже мер міста.

Сьогодні зранку, 20 січня, російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Він зазначив, що російські військові вдарили по цивільній інфраструктурі.

"Ракетний удар по Краматорську. З’ясовуємо наслідки", - повідомив Гончаренко.

У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що ракета впала нібито біля дитячого садка в одному з районів міста.

Нагадаємо, 9 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині. Ракета влучила у проїжджу частину та автомобіль з людьми. 2 осіб, які перебували в машині, загинули.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1102
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація