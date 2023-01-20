"Питання вирішено": голова Ради ЄС зробив заяву про членство України в Євросоюзі

Європейський Союз рішуче налаштований на тісну співпрацю з Україною на шляху до повноцінного членства в ЄС.

Питання членства України в Європейському союзі вирішено, тепер треба докласти зусиль для втілення обіцянок у реальність.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, виступаючи у Верховній Раді.

"Питання про членство в ЄС вирішено. Україна — це ЄС, а ЄС — це Україна. Ми не повинні шкодувати зусиль, щоб якнайшвидше втілити цю обіцянку в реальність", — сказав він.

Росія, за його твердженням, напала на Україну через те, що українці "обрали свій шлях і долю — демократію та Європу".

"Запускаючи ракети по Україні, Росія атакує все, у що вірить Євросоюз. Україна непорушна, українці єдині, стійкі, хоробрі та горді. Вінстон Черчилль використав свободу та надію як зброю для перемоги над нацистами. Нельсон Мандела перетворив тюремну камеру на символ свободи, щоб звільнити народ і перетворити країну. Сьогодні (президент України) Володимир Зеленський уособлює ваш дух опору", — додав Мішель.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Київ заповнив і передав Єврокомісії дві частини опитувальника, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство в ЄС.

17 червня Єврокомісія вирішила рекомендувати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн того дня заявила, що в Україні вже впроваджено близько 70% європейських правил, норм і стандартів, але ще необхідно зробити важливу роботу щодо верховенства права, деолігархізації та боротьби з корупцією.

23 червня Україна офіційно отримала статус кандидата в члени ЄС.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у лютому цього року відбудеться перша оцінка виконання рекомендацій Європейської комісії щодо подальшої євроінтеграції України. Він додав, що, зокрема, до кінця місяця необхідно завершити конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

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