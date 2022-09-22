Путін "підлив масла у вогонь" указом про мобілізацію - Блінкен

Кремлівський диктатор Володимир Путін "підлив масла у вогонь" заявою про мобілізацію.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на засіданні Ради Безпеки ООН, пише The Guardian.

"Він на наших очах подрібнив міжнародний порядок. Президент Росії підлив "масла у вогонь", оголосивши мобілізацію та плануючи "референдуми" на окупованій українській території, і він повинен відповідати за свої вчинки", - зазначив він.

Блінкен додав, що США не дозволить, аби Путіну це зійшло з рук.

Держсекретар США сказав про можливість продемонструвати, що жодна нація не може змінити кордони іншої країни силою. Такий сигнал буде повідомленням всім агресорам, вони також не можуть це ігнорувати.

Нагадаємо, що звернення Путіна та оголошена ним мобілізація – це визнання поразки у його "спецоперації".