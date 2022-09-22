Путин "подлил масла в огонь" указом о мобилизации — Блинкен

Кремлевский диктатор Владимир Путин "подлил масла в огонь" заявлением о мобилизации.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН, пишет The Guardian.

"Он на наших глазах измельчил международный порядок. Президент России подлил "масла в огонь", объявив мобилизацию и планируя "референдумы" на оккупированной украинской территории, и он должен отвечать за свои поступки", — отметил он.

Блинкен добавил, что США не позволит, чтобы Путину это сошло с рук.

Госсекретарь США сказал о возможности продемонстрировать, что ни одна нация не может изменить границы другой страны силой. Такой сигнал будет известен всем агрессорам, они также не могут это игнорировать.

Напомним, что обращение Путина и объявленная им мобилизация – это признание поражения в его "спецоперации".