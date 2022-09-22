Как происходил обмен военнопленными — уникальное видео

Служба безопасности Украины опубликовала уникальные кадры процесса обмена военнопленными 21 сентября, когда 200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

На видео обмена от Службы безопасности Украины изображены украинские защитники, которые находились в плену у оккупантов более 4 месяцев.

"Это без преувеличения – исторический момент. Мы хотим показать уникальные кадры, как именно происходил обмен, самые первые и искренние эмоции украинских защитников, которые знали – о них не забудут и обязательно вернут домой. И мы будем драться дальше, пока не уволим каждого, кто до сих пор находится в плену, но не отвоюем последний клочок нашей земли! Многие люди работали над тем, чтобы наши Герои наконец-то вернулись домой", — добавляют в СБУ.

В частности, среди уволенных — командиры защитников "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волина", Святослав Паламарь "Калина", Денис Шлега, Олег Хоменко.

Освобождены и попавшие в плен защитники Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая , находясь в надежде.

Был обнародован список всех 215 освобожденных пленных.

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