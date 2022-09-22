Як відбувався обмін військовополоненими - унікальне відео

Служба безпеки України опублікувала унікальні кадри процесу обміну військовополоненими 21 вересня, коли 200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

На відео обміну від Служби безпеки України зображено українських захисників, які перебували в полоні в окупантів понад 4 місяці.

"Це без перебільшення – історичний момент. Ми хочемо показати унікальні кадри, як саме відбувався обмін, найперші та найщиріші емоції українських захисників, які знали – про них не забудуть та обов'язково повернуть додому. І ми будемо битися далі, поки не звільнимо кожного, хто досі перебуває в полоні, та не відвоюємо останній клаптик нашої землі! Багато людей працювали над тим, щоб наші Герої нарешті повернулись додому", – додають в СБУ.

Зокрема, серед звільнених - командири захисників "Азовсталі" Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега, Олег Хоменко.

Звільнені й захисниці Мар'яна Мамонова, Яна Шумовецька та Анастасія Черненька, які потрапили в полон, перебуваючи при надії.

Було оприлюднено список усіх 215 звільнених полонених.

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