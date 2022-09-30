В Крыму раздаются взрывы

Взрывы в Крыму были слышны как раз во время выступления Путина.

В разных уголках оккупированного Крыма 30 сентября прогремели взрывы – именно во время речи президента России Владимира Путина о "присоединении" захваченных территорий Украины.

О звуках взрывов пишут местные пророссийские Telegram-каналы со ссылкой на полученную от жителей информацию.

Так, взрывы были слышны на всей территории южного берега Крыма.

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"Ялта, что-то хорошо так бахнуло. В Партените тоже бахнуло. В Гаспре было тоже слышно! 2 подряд хлопка! В Ялте очень сильно бабахнуло, очень страшно было. В Алупке очень было слышно взрыв, очень сильный, раньше таких сильных не было. Бабах было слышно по всей территории ЮБК", – говорится в ряде сообщений.

"В Ялте, на Спартаке, очень было слышно взрыв. Впервые слышу такое... Страшно, безумно... В машине сработала сигнализация", — написал один из подписчиков канала.

Напомним, накануне посол Украины Оксана Маркарова сообщила, что США не устанавливали никаких ограничений по ударам с помощью американского оружия по территории оккупированного Крыма.

Заметим, что украинские власти уже готовятся возвращать Крым к нормальной жизни после деоккупации. Так, по поручению президента была создана рабочая группа по разработке первоочередного плана действий органов госвласти Украины после освобождения полуострова.

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