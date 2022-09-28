Россия с испуга вывела из Крыма часть моряков и авиации — разведка Минобороны

После серии взрывов в аннексированном Крыму российские военные передислоцировали часть персонала черноморского флота РФ в Новороссийск, а также распределили находившуюся в Крыму авиацию по аэродромам на территории России.

Некоторые российские боевые корабли и суда поставок также могут быть перемещены из Севастополя в Новороссийск, чтобы уберечь их от ударов ВСУ.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Были проведены мероприятия на черноморском флоте, тот персонал, который не задействован непосредственно и имеет вспомогательные функции, передислоцировали из штаба РФ в Новороссийск. Мы не исключаем, что отдельные боевые корабли, суда поставки будут перемещены из Севастополя тоже в Новороссийск. Чтобы избежать ударов. Что касается перемещений, то группировка в Крыму не изменилась, кроме того, что произошла передислокация авиации, рассредоточение ее на аэродромы РФ, была усилена противовоздушная оборона за счет перекидывания дополнительных сил и средств ПВО", – заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.

По его словам, российские войска в Крыму стали "тщательнее относиться к таким понятиям, как террористическая угроза и угроза из воздуха". Теперь они постоянно отрабатывают эти вопросы при проведении учений.

Скибицкий говорит, что российская армия продолжает перемещать через Крым военную технику, боеприпасы и личный состав, используя для этого Керченский мост, охрана которого "была усилена с начала войны, прежде всего, за счет средств противовоздушной обороны и особого контрразведывательного режима".

Напомним, в аннексированном Крыму оккупанты уже мобилизовали около 60 тысяч мужчин. Их доставляют на полигоны в поселках Перевальное, Казачья Бухта, городе Севастополь.

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