Дмитрий Танкович вспомнил, как работал с Оксаной Марченко: "Она была высокомерна"

В свое время известный шоумен и телеведущий Дмитрий Танкович работал с Оксаной Марченко.

Предательница Оксана Марченко раньше была ведущей известного талант-шоу. Вместе с ней работал и телеведущий Дмитрий Танкович.

В общем, шоумен не слишком тепло отзывается о работе с экс-коллегой. По словам Танковича, несмотря на то, что они даже не общались почти, Оксана показала себя слишком высокомерной.

"Мы вообще-то и не общались особо. Потому что она Оксана Марченко, а я Дмитрий Танкович. Это разные уровни, как говорится. Она была высокомерной", — рассказал в интервью Славе Демину Дмитрий.

Оксана Марченко / Фото: УНИАН

Отметим, о предательнице тоже не слишком тепло вспоминал и украинский певец Костя Бочаров, известный как MELOVIN, который в свое время был участником талант-шоу. Он рассказал, как ведущая доводила его до слез и высмеивала.

Между тем продюсер Игорь Кондратюк рассказал, что раньше у Марченко была проукраинская позиция. Более того, шоу она вела на украинском языке и коллегам советовала говорить только на родном, даже если к ним приходили участники из разных стран.

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