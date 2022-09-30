У Криму лунають вибухи

Вибухи в Криму було чутно якраз під час виступу Путіна.

У різних куточках окупованого Криму 30 вересня пролунали вибухи – саме під час промови президента Росії Володимира Путіна щодо "приєднання" захоплених територій України.

Про звуки вибухів пишуть місцеві проросійські Telegram-канали з посиланням на отриману від жителів інформацію.

Так, вибухи було чутно на всій території південного берегу Криму.

"Ялта, щось добре так бахнуло. У Партеніті теж бахнуло. У Гаспрі було теж чути! 2 поспіль хлопки! У Ялті дуже сильно бабахнуло, дуже страшно було. В Алупці дуже чути було вибух, дуже сильний, раніше таких сильних не було. Бабах було чути по всій території ПБК", – йдеться в низці повідомлень.

"У Ялті, на Спартаку, дуже було чути вибух. Вперше чую таке… Страшно, шалено… У машині спрацювала сигналізація", – написав один з підписників каналу.

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