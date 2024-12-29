В Покровске спасатели попали под обстрел РФ

В Покровске оккупанты обстреляли частный сектор города, попав в жилой дом. В результате обстрела возник пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Стало известно, что спасателям удалось локализовать возгорание на площади 120 кв. м, но из-за повторного вражеского обстрела и угрозы жизни личного состава, ликвидация пожара была временно прекращена.

Напомним, этот город, важный транспортный узел Донецкой области на востоке Украины, до февраля 2022 года, когда Россия начала войну против Украины, имело население около 60 тысяч человек. Пока там осталось очень мало гражданских. Преимущественно в городе находятся военные украинской армии.

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