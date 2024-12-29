У Покровську рятувальна бригада потрапила під обстріл

У Покровську російські окупанти обстріляли приватний сектор міста, влучивши в житловий будинок. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Про це повідомили у ДСНС.

Стало відомо, що рятувальникам вдалося локалізувати загоряння на площі 120 кв. м, але через повторний ворожий обстріл та загрозу життю особового складу, ліквідацію пожежі було тимчасово припинено.

Нагадаємо, це місто, важливий транспортний вузол Донецької області на сході України, до лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, мало населення близько 60 тисяч осіб. Наразі там залишилося дуже мало цивільних. Переважно у місті перебувають військові української армії.

Читайте також: