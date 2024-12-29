Погода на понеділок, 30 грудня: де буде найхолодніше

У понеділок, 30 грудня, в Україні ніде не буде опадів, хоча буде й похмуро.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, вночі морозно буде в кількох регіонах у центрі, на півночі, сході та навіть півдні країни, але в межах -1 градуса. Найхолодніше вночі буде в Донецькій і Луганській областях, до -3.

Вдень скрізь буде плюсова температура. Найтепліше вдень буде на півдні, у всіх областях до +5 градусів.

У Києві в понеділок без суттєвих опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 30 грудня найвища температура вдень була 10,5 2023 року, найнижча вночі -26,3 1895 року.

Раніше синоптики попередили, що до України йдуть 20-градусні морози. Як і коли зміниться погода - читайте у новині.

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